Утром в Казани на Кировской дамбе произошло 4 ДТП

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В среду утром в Казани наблюдаются 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Карты».

На Кировской дамбе случилось сразу четыре ДТП: по сообщениям очевидцев, одно из них произошло с участием трамвая. Водители также сообщают, что «все трамваи на аварийках».

В пробках традиционно «стоит» центр — заторы наблюдаются на улицах Пушкина, Габдуллы Тукая, Салимжанова, Бутлерова, Нариманова, Бурхана Шахиди, Лево-Булачной, Тихомирнова, Островского.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Значительно затруднено движение и по улицам Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Космонавтов, Аделя Кутуя, Аграрной, Гвардейской и по Мамадышскому тракту.

Зимой к сложным перекресткам и слепым зонам на дорогах добавляются сезонные сложности — гололед, снегопад и слякоть. Из-за первых обильных снегопадов в выходные на прошлой неделе в Казани произошло 375 аварий. На этой неделе из-за новых осадков в татарстанской столице образовались 10-балльные пробки. Подробнее о самых аварийных участках в городе и о том, как безопасно передвигаться в автомобиле по дорогам зимой, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает инструктор по контраварийному вождению сервиса «Профи» Андрей Селиверстов.

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Илина Хакимова