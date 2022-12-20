В Казани вечером наблюдаются 8-балльные пробки

Фото: «Яндекс.Карты»

В Казани во вторник вечером наблюдаются 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В городе несколько аварий — на ул. Карла Маркса, ул. Достоевского, просп. Универсиады, Танковом кольце, на Оренбургском тракте (две аварии), ул. Ленинградской, ул. Максимова. Движение на этих участках сильно затруднено.

В пробках стоят ул. Пушкина, Щербаковский пер., ул. Тихомирнова, ул. Габдуллы Тукая, ул. Право-Булачная, ул. Бурхана Шахиди, Кремлевская дамба, ул. Ершова, ул. Достоевского, ул. Декабристов, просп. Ямашева, ул. Мусина, ул. Чуйкова, ул. Воровского, ул. Петра Витера, ул. Гвардейская, ул. Космонавтов, ул. Аграрная, Мамадышский тракт, ул. Патриса Лумумбы, ул. Академика Арбузова и 2-я Азинская, ул. Сахарова, ул. Закиева, ул. Минская, ул. Родины, ул. Баки Урманче.

Пробки в столице Татарстана вечером достигали 9 баллов. По прогнозу, к 19 часам ожидается 7 баллов.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани с начала 2022 года произошло 38 ДТП с участием пьяных водителей. В результате 51 человек получил травмы, еще трое погибли.

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Маргарита Головатенко