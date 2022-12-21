В РКБ начали присваивать пациентам браслет и штрих-код

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил РКБ. Ее врачи рассказали ему, как работает цифровая клиника.

— Теперь при поступлении в РКБ пациенту присваивают браслет и штрих-код и вся история болезни попадает в единую базу. Это позволяет исключить ошибки и ускорить лечение!, — сообщил Рустам Минниханов.

Напомним, республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Татарстана получила международный статус цифровой клиники. The Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) — это сообщество информационных и управленческих систем здравоохранения. Оно единственное в мире оценивает качество информатизации медицинской среды и эффективность медицинских информационных систем.



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Диана Фатыхова