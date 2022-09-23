В Минэкономики Татарстана считают, что изменение законов поможет развитию исламского банкинга

Внесение в российское законодательство точечных изменений, закрепляющих механизмы реализации продуктов исламского финансирования, сможет поспособствовать развитию исламского банкинга, заявил заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики Мидхат Шагиахметов на XIX Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».



— Мы подготовили свои предложения в части точечных изменений… Я не говорю о кардинальном изменении законодательства, только о точечных изменениях, которые сегодня позволят нам перейти на другой этап развития исламского финансирования, — приводит его слова «РИА Новости».

Министр подчеркнул, что у Татарстана уже накоплен определенный опыт и сформированы модели деятельности организаций, оказывающих услуги исламского финансирования — республика работает в этом направлении на протяжении 15 лет. Сейчас в регионе реализуют проекты, связанные с привлечением средств на принципах партнерского банкинга.

По словам Шагиахметова, развитие партнерского финансирования сдерживают такие факторы, как функционирование исламского финансирования без специального регулирования, риски мошенничества, налоговый диспаритет и отсутствие доступа участников сектора партнерских финансовых услуг к мерам поддержки.

В Госдуму внесли законопроект об эксперименте по внедрению исламского банкинга. Проект исламского банкинга планируется запустить в Татарстане, Башкирии, Дагестане, Чечне и Ингушетии в 2023 году. Он предусматривает финансирование специальными организациями на условиях шариата — без процентов и сделок с опционами и фьючерсами. Законопроекты о партнерском финансировании Госдума рассмотрит осенью.

Шагиахметов отмечал, что меры господдержки ориентированы в основном на продукты кредитных организаций, тогда как их клиенты не могут получить такую поддержку. Шагиахметов предложил рассмотреть возможность комплексного выравнивания мер господдержки для партнерских финансов.

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Маргарита Головатенко