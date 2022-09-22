В Минэкономики Татарстана назвали барьеры, сдерживающие развитие партнерского финансирования

Среди барьеров, сдерживающих развитие партнерского финансирования, можно выделить следующие: партнерские финансовые организации сегодня функционируют без специального регулирования, существуют риски появления мошенничества, налоговый диспаритет, отсутствует доступ для получателей партнерских финансовых услуг к мерам поддержки. Об этом заявил заместитель премьер-министра Татарстана — министра экономики республики Мидхат Шагиахметов на панельной дискуссии XIX Международного банковского форума «Банки России — XXI век» «Партнерские финансы: состояние и перспективы развития».



Он отметил, что меры господдержки ориентированы в основном на продукты кредитных организаций, тогда как их клиенты не могут получить такую поддержку. Шагиахметов предложил рассмотреть возможность комплексного выравнивания мер господдержки для партнерских финансов.

Повышенное внимание, по его мнению, следует уделить информированности и финансовой грамотности населения и бизнеса.

Фото: tatarstan.ru

— Развитие партнерских финансов в Татарстане ведется уже 15 лет. Накоплен определенный опыт, сформированы действующие модели деятельности организаций. Реализуются проекты, связанные как с предоставлением финансовых услуг, так и с привлечением средств на принципах партнерского банкинга, — рассказал на форуме Мидхат Шагиахметов.

В Госдуму внесли законопроект об эксперименте по внедрению исламского банкинга. Проект исламского банкинга планируется запустить в Татарстане, Башкирии, Дагестане, Чечне и Ингушетии в 2023 году. Он предусматривает финансирование специальными организациями на условиях шариата — без процентов и сделок с опционами и фьючерсами. Законопроекты о партнерском финансировании Госдума рассмотрит осенью.

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Маргарита Головатенко