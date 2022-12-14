Казань вошла в топ-10 популярных направлений на новогодние праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань вошла в число самых востребованных направлений в новогодние праздники у россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса путешествий «Туту» и «Сберстрахования» на основе данных авиабилетов, купленных на даты с 1 декабря 2022 года по 10 января 2023 года.



В 10 самых популярных маршрутов вошли Москва — Санкт-Петербург (3,7%), Москва — Минеральные Воды (2,9%), Москва — Калининград (2,8%), Москва — Екатеринбург (2,3%), Москва — Махачкала (2,1%), Санкт-Петербург — Сочи (1,8%), Москва — Казань (1,7%), Москва — Самара (1,6%) и Москва — Уфа (1,6%).

Также Казань популярна и по направлению из Санкт-Петербурга — в списке популярности направлений из северной столицы она находится на пятом месте.

Согласно данным исследования, большинство россиян в новогодние праздники предпочтут отдых внутри страны — 82%. Средний чек туда и обратно составит 13 107 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным опроса сервиса путешествий OneTwoTrip, в столицу Татарстана на Новый год планируют отправиться 6,7% россиян.

Аналитики выяснили, что 53,8% россиян предпочитают проводить новогоднюю ночь дома, а 20,8% респондентов такую традицию не соблюдают. Еще 8% едут праздновать Новый год в другой город, а 4,8% опрошенных предпочитают выезжать на природу.

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Маргарита Головатенко