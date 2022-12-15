В новогодние путешествия отправятся около 630 тысяч россиян — это много или мало?
В новогодние путешествия туроператоры отправят около 630 тысяч россиян. Это на 10-15% больше, чем в 2021 году, сообщает Ассоциация туроператоров России.
В этом году в туры по России в новогодние каникулы отправятся 350 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом число путешествующих внутри страны в этот период выросло на 15%.
За границу в новогодние праздники отправятся около 275-290 тысяч организованных туристов. Самое популярное направление — Объединенные Арабские Эмираты, на втором месте — Египет. Тройку самых востребованных маршрутов для отдыха в конце декабря — начале января замыкает Турция.
В число популярных направлений для поездок на Новый год у россиян также вошли Таиланд, Гоа, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Сейшелы и Катар.
630 тысяч человек — это:
- 0,4% населения России — по данным Всероссийской переписи, в стране проживает 147,6 миллиона человек.
- в среднем по 7 078 человек из каждого региона России — на данный момент в ее составе 89 субъектов.
- в 19 раз меньше, чем в прошлые новогодние каникулы — вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказывал, что по России путешествовали 12 миллионов человек.
- почти в 16 раз меньше, чем в Новый 2020 год — в выходные дни в путешествия отправились около 10 миллионов россиян.
- в пять раз больше количества россиян, посетивших Египет в предыдущие новогодние праздники — эта страна была самым популярным зарубежным направлением, туда слетали 125 тысяч россиян.
- в 4,5 раза больше числа туристов, зарегистрированных в предыдущие новогодние каникулы в Татарстане — республику посетили около 140 тысяч человек.
- Меньше трети турпотока на новогодние праздники в Московскую область — в конце декабря — начале января 2022 года ее посетили почти 2 миллиона человек.
- В 10,5 раза больше количества прогнозируемых на Новый год туристов в Калининградской области — в регионе ожидают около 60 тысяч человек.
- Больше трех турпотоков в Татарстан на майские праздники — за десять дней республику посетили 200 тысяч путешественников.
- почти на треть меньше числа туристов, посетивших Санкт-Петербург в предыдущие новогодние каникулы — власти Северной столицы отчитались о 914 тыс. гостей.
- почти каждый второй житель Казани — в столице Татарстана проживает 1,3 миллиона человек.
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