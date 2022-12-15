В новогодние путешествия отправятся около 630 тысяч россиян — это много или мало?

В новогодние путешествия туроператоры отправят около 630 тысяч россиян. Это на 10-15% больше, чем в 2021 году, сообщает Ассоциация туроператоров России.

В этом году в туры по России в новогодние каникулы отправятся 350 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом число путешествующих внутри страны в этот период выросло на 15%.

За границу в новогодние праздники отправятся около 275-290 тысяч организованных туристов. Самое популярное направление — Объединенные Арабские Эмираты, на втором месте — Египет. Тройку самых востребованных маршрутов для отдыха в конце декабря — начале января замыкает Турция.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В число популярных направлений для поездок на Новый год у россиян также вошли Таиланд, Гоа, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Сейшелы и Катар.

630 тысяч человек — это:

0,4% населения России — по данным Всероссийской переписи, в стране проживает 147,6 миллиона человек.

— по данным Всероссийской переписи, в стране проживает 147,6 миллиона человек. в среднем по 7 078 человек из каждого региона России — на данный момент в ее составе 89 субъектов.

— на данный момент в ее составе 89 субъектов. в 19 раз меньше, чем в прошлые новогодние каникулы — вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказывал, что по России путешествовали 12 миллионов человек.

— вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказывал, что по России путешествовали 12 миллионов человек. почти в 16 раз меньше, чем в Новый 2020 год — в выходные дни в путешествия отправились около 10 миллионов россиян.

— в выходные дни в путешествия отправились около 10 миллионов россиян. в пять раз больше количества россиян, посетивших Египет в предыдущие новогодние праздники — эта страна была самым популярным зарубежным направлением, туда слетали 125 тысяч россиян.

— эта страна была самым популярным зарубежным направлением, туда слетали 125 тысяч россиян. в 4,5 раза больше числа туристов, зарегистрированных в предыдущие новогодние каникулы в Татарстане — республику посетили около 140 тысяч человек.

— республику посетили около 140 тысяч человек. Меньше трети турпотока на новогодние праздники в Московскую область — в конце декабря — начале января 2022 года ее посетили почти 2 миллиона человек.

— в конце декабря — начале января 2022 года ее посетили почти 2 миллиона человек. В 10,5 раза больше количества прогнозируемых на Новый год туристов в Калининградской области — в регионе ожидают около 60 тысяч человек.

— в регионе ожидают около 60 тысяч человек. Больше трех турпотоков в Татарстан на майские праздники — за десять дней республику посетили 200 тысяч путешественников.

— за десять дней республику посетили 200 тысяч путешественников. почти на треть меньше числа туристов, посетивших Санкт-Петербург в предыдущие новогодние каникулы — власти Северной столицы отчитались о 914 тыс. гостей.

— власти Северной столицы отчитались о 914 тыс. гостей. почти каждый второй житель Казани — в столице Татарстана проживает 1,3 миллиона человек.

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Татьяна Демина