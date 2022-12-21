Новости общества

10:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани в новогодние праздники могут ограничить движение транспорта по ул. Кремлевской и Баумана

09:06, 21.12.2022
В Казани в новогодние праздники могут ограничить движение транспорта по ул. Кремлевской и Баумана
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Во время подготовки и проведения новогодних мероприятий в центре Казани в целях обеспечения безопасности могут ограничить движение транспорта по ул. Баумана и ул. Кремлевской. Об этом предупредили в мэрии города.

Движение по улице Баумана от ул. Профсоюзной до ул. Батурина могут ограничить с 22 по 24 декабря. До 14 января могут ввести ограничение для ул. Кремлевской, от ул. Чернышевского до площади 1 Мая (Ивановского спуска).

    Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

    Напомним, в «Татнефть Арене» 25 декабря пройдет Республиканская новогодняя елка с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. На нее пригласили 8,5 тысячи детей со всего региона.

    Новогоднюю ночь жители и гости столицы Татарстана смогут провести на двух праздничных площадках — в парке «Черное озеро» и у Центра семьи «Казан», где находится главная елка. У «Чаши» праздничное мероприятие начнется 31 декабря в 22.00 и завершится 1 января в 2.00. На «Черном озере» каток проработает до 3.00.

    Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

    Татьяна Демина
    ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

    Новости партнеров

    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также