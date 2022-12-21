В Казани в новогодние праздники могут ограничить движение транспорта по ул. Кремлевской и Баумана

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Во время подготовки и проведения новогодних мероприятий в центре Казани в целях обеспечения безопасности могут ограничить движение транспорта по ул. Баумана и ул. Кремлевской. Об этом предупредили в мэрии города.

Движение по улице Баумана от ул. Профсоюзной до ул. Батурина могут ограничить с 22 по 24 декабря. До 14 января могут ввести ограничение для ул. Кремлевской, от ул. Чернышевского до площади 1 Мая (Ивановского спуска).

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Напомним, в «Татнефть Арене» 25 декабря пройдет Республиканская новогодняя елка с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. На нее пригласили 8,5 тысячи детей со всего региона.



Новогоднюю ночь жители и гости столицы Татарстана смогут провести на двух праздничных площадках — в парке «Черное озеро» и у Центра семьи «Казан», где находится главная елка. У «Чаши» праздничное мероприятие начнется 31 декабря в 22.00 и завершится 1 января в 2.00. На «Черном озере» каток проработает до 3.00.



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Татьяна Демина