Казанцы смогут встретить Новый год у главной елки и в парке «Черное озеро»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ночь с 31 декабря на 1 января жители и гости столицы Татарстана смогут провести на двух праздничных площадках — в парке «Черное озеро» и у Центра семьи «Казан», где находится главная елка. Об этом сообщил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

У «Чаши» новогоднее мероприятие начнется 31 декабря в 22.00 и завершится 1 января в 2.00. На «Черном озере» каток проработает до 3.00.

В этом году у катка в парке «Черное озеро» собственная концепция на весь зимний сезон. Главной темой программы стало «Отражение».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Основным элементом концепции будет арт-объект «Черная арка», которая послужит своеобразным отражением знакомой всем достопримечательности парка — арки влюбленных. Акустический объект арки будет передан на арт-объект в виде надписей-палиндромов, — рассказала директор Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

Главную елку Казани откроют сегодня в 17.00. Хедлайнерами концертной программы станут группы «Болгар кызлары», Yuki, Игнат Изотов, Ландыш Нигматзянова и Анастасия Макарова.

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Татьяна Демина