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В Чувашии ликвидировали факельное горение на участке магистрального газопровода

15:31, 20.12.2022
В Чувашии ликвидировали факельное горение на участке магистрального газопровода
Фото: скриншот видео

В соседней с Татарстаном Чувашии ликвидировали факельное горение газа на участке магистрального подземного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород диаметром 1420 мм. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Как заявили в ведомстве, во время планового ремонта произошла утечка газа. Это и стало причиной пожара.

Сообщение о пожаре на поземном газопроводе у деревни Ямбахтино Вурнарского района Чувашии поступило сегодня в 13.44. Для ликвидации возгорания направили четыре единицы пожарной техники.

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Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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