В Чувашии ликвидировали факельное горение на участке магистрального газопровода

Фото: скриншот видео

В соседней с Татарстаном Чувашии ликвидировали факельное горение газа на участке магистрального подземного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород диаметром 1420 мм. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Как заявили в ведомстве, во время планового ремонта произошла утечка газа. Это и стало причиной пожара.

Сообщение о пожаре на поземном газопроводе у деревни Ямбахтино Вурнарского района Чувашии поступило сегодня в 13.44. Для ликвидации возгорания направили четыре единицы пожарной техники.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина