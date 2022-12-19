Девять стран ЕС выступили против введения потолка цен на газ

Девять европейских стран высказались против введения в ЕС потолка цен на газ, среди них — Венгрия и Германия. Об этом рассказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

— В ходе этого пробного голосования девять стран, включая нас, были против потолка цен, но, так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, несмотря на то что девять стран были против, набралось, — заметил министр.

Как уточнил Сийярто, голосовавшие против страны, за исключением Германии, мало населены, и поэтому не смогли составить необходимое для блокировки большинство.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в России прорабатывают указ, который запретит российским компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели ценовой потолок.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что страна будет искать других более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка.



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Айрат Назипов