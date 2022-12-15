Владимир Путин: «Несмотря на санкции, за 9 месяцев поставки товаров из России в страны ЕС выросли в 1,5 раза»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия нарастила поставки основных товаров в страны ЕС. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

— Несмотря на санкции, за 9 месяцев текущего года поставки товаров из России в страны ЕС выросли в 1,5 раза. Совокупный экспорт увеличился на 42%, — сказал Владимир Путин.

Как отметил президент, страны Евросоюза продолжают потреблять российские товары, но такая ситуация не может продолжаться бесконечно.

— Что же нам делать? Мы будем искать других более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынке дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов, — добавил президент.

Как заявил президент, за 9 месяцев 2022 года экспорт нефти вырос на четверть. А чтобы снизить влияние санкций против России, необходимо развивать портовую и трубопроводную инфраструктуру в южном и восточном направлении.

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Айрат Назипов