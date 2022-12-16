В школах Казани не планируют вводить выходной из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В казанских учреждениях образования не планируют вводить внеплановый выходной день в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Татарстане, об этом сообщили «Реальному времени» в Управлении образования города.

В Набережных Челнах в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ ближайшую субботу, 17 декабря, объявили «Днем здоровья» — внеплановым выходным для школьников. В пятницу объявлен сокращенный день — каждый урок будет идти по 30 минут.

В школах автограда планируют провести генеральные уборки с дезинфекционными средствами. Решения об этом руководство школ будет принимать в частном порядке.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне в Татарстане ввели ряд ограничений в связи с увеличением числа заболеваемости гриппом и ОРВИ. Согласно данным еженедельного мониторинга, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом составила 77,7 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 82%.

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Маргарита Головатенко