В общественном транспорте Татарстана не будут вводить масочный режим

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В общественном транспорте Татарстана в ближайшее время не будут вводить масочный режим, сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов:

— Масочный режим наверняка в транспорте в ближайшее время вводиться не будет, мы такую задачу еще не ставим.

Он добавил, что, несмотря на это, ношение пассажирами средств индивидуальной защиты в транспорте приветствуется:

— Про ввод масочного режима — такой документ пока не вышел. Нам сегодня говорят следующее: если вы желаете себя обезопасить, нужно носить маски. Это необязательно, но приветствуется.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане ввели ряд ограничений в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. В частности, установили масочный режим для персонала и посетителей всех медорганизаций в республике. В регионе усилят режим дезинфекции в медицинских и образовательных учреждениях.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко