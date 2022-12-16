В Челнах объявили выходной для школьников из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В набережных Челнах в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ ближайшую субботу, 17 декабря, объявили «День здоровья» — внеплановый выходной для школьников. В пятницу объявлен сокращенный день — каждый урок будет идти по 30 минут, сообщают Chelny-biz.ru.



В школах планируют провести генеральные уборки с дезинфекционными средствами. Решения об этом руководство школ будет принимать в частном порядке.

14 декабря сообщалось, что в челнинских школах на разобщении находятся 95 классов. Всего карантин объявляли в 23 школах. В феврале этого года школьников уже переводили на пятидневку, выходные объявляли так же — в субботу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане ввели ряд ограничений в связи с увеличением числа заболеваемости гриппом и ОРВИ. Согласно данным еженедельного мониторинга, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом составила 77,7 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 82%.

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Маргарита Головатенко