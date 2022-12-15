В больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России утвердили постановление о проведении тестирования на грипп по программе ОМС, постановление о порядке проведения таких исследований подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Соответствующее решение приняли в связи с возросшими темпами заболеваемости гриппом в сочетании с коронавирусом. Предполагается,что введенная мера поспособствует оперативному выявлению типа инфекции и назначению необходимого лечения.

— Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний, — указано в сообщении на сайте кабмина.

Ранее на совещании у президента России Владимира Путина глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости тестирования на грипп у всех пациентов с проявлениями ОРВИ, чтобы снизить риски для заболевших.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Роспотребнадзоре рассказали, что заболеваемость гриппом за январь—октябрь 2022 года в стране составила 7,87 на 100 тысяч населения. За аналогичный период прошлого года данный показатель находился на уровне 0,71 на 100 тысяч населения, то есть был в 11 раз ниже.



Напомним, прививочная кампания против гриппа завершилась позавчера. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, вакцинироваться от гриппа уже поздно. По данным ведомства, на 12 декабря в России от гриппа привито 51,3% от численности населения.

В конце прошлой недели президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в республике наблюдается распространение вирусных инфекций. Так, по коронавирусу рост заболеваемости за неделю составил 14%, по ОРВИ и гриппу — 25%.

Сегодня в Татарстане ввели ряд ограничений в связи с увеличением числа заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко