Президент Татарстана сообщил о росте вирусных заболеваний в республике

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что на сегодняшний день в республике наблюдается распространение вирусных инфекций. По коронавирусу рост заболеваемости за неделю составил 14%, по ОРВИ и гриппу — 25%.

По его словам, на прошлой неделе в Татарстане зафиксирован 51 случай заболевания гриппом.

— Минздраву необходимо обеспечить готовность медицинских организаций к приему, диагностике и лечению больных, продолжить вакцинацию, — поручил глава региона.

Минниханов отметил, что одна из эффективных мер профилактики вирусных инфекций — фильтры на входе. «Фильтры должны быть в школах, вузах, предприятиях. Ковид показал насколько эффективна эта мера», — подчеркнул он.

В целях недопущения распространения COVID-19, ОРВИ и гриппа президент призвал соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в трудовых коллективах, такие как санитарная обработка, проветривание и термометрия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, самыми частыми диагнозами жителей Татарстана за эту неделю стали свиной грипп и другие острые формы ОРВИ. Трехкратный рост обращений наблюдается в 18 поликлиниках — приходится открывать дополнительные фильтры.

— Открыли дежурный кабинет, работают два врача. Увеличились вызовы на дом, а также вызовы в поликлинике. Повышение температуры, общая слабость, заложенность носа, кашель, чихание, боль в горле — вот это первые симптомы, после которых вам уже не стоит идти сегодня на работу, — отметила врач-терапевт городской поликлиники №18 Гузель Мазитова.

В аптеках та же обстановка: противовирусные и жаропонижающие берут чаще всего. Однако фармацевты дефицита препаратов не отмечают. Все необходимое имеется в наличии.

Кроме того, за минувшие сутки в Татарстане коронавирус выявили у 95 человек. Всего на 10 декабря в республике зарегистрирован 191 351 случай заражения COVID-19. Госпитализировали за сутки 41 заболевшего. Вылечились за это время от коронавируса 104 пациента, всего — 188 265.

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Максим Кокунин