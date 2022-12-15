В Татарстане ввели ограничения из-за большого числа заболевших гриппом и ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане ввели ряд ограничений в связи с увеличением числа заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.



Согласно данным еженедельного мониторинга, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом составила 77,7 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 82%.

Согласно постановлению Роспотребнадзора по Татарстану, жителям нельзя посещать стационарные больницы любых форм собственности . Исключение — уход за тяжелобольными и лежачими, необходимость навещать людей, находящихся в социальных и образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых.

. Исключение — уход за тяжелобольными и лежачими, необходимость навещать людей, находящихся в социальных и образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Для персонала и посетителей всех медорганизаций в республике ввели масочный режим . Маски должен носить персонал учреждений, где дети и взрослые живут круглосуточно.

. Маски должен носить персонал учреждений, где дети и взрослые живут круглосуточно. В школах и детских садах, если 20% и более детей отсутствуют по причине заболевания, приостановят учебу .

. В Татарстане усилят режим дезинфекции в медицинских и образовательных учреждениях, местах социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей и взрослых и на пассажирском транспорте.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Роспотребнадзоре рассказали, что заболеваемость гриппом за январь—октябрь 2022 года в стране составила 7,87 на 100 тысяч населения. За аналогичный период прошлого года данный показатель находился на уровне 0,71 на 100 тысяч населения, то есть был в 11 раз ниже.



Напомним, прививочная кампания против гриппа завершилась позавчера. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, вакцинироваться от гриппа уже поздно. По данным ведомства, на 12 декабря в России от гриппа привито 51,3% от численности населения.

В конце прошлой недели президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в республике наблюдается распространение вирусных инфекций. Так, по коронавирусу рост заболеваемости за неделю составил 14%, по ОРВИ и гриппу — 25%.

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Маргарита Головатенко