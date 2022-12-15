Заболеваемость гриппом в России выросла в 11 раз

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Роспотребнадзоре рассказали, что заболеваемость гриппом за январь—октябрь 2022 года в стране составила 7,87 на 100 тысяч населения. За аналогичный период прошлого года данный показатель находился на уровне 0,71 на 100 тысяч населения, то есть был в 11 раз ниже, сообщает РБК.

Вакцинацию от гриппа в декабре этого года прошли 74 млн граждан. В 2021 году от гриппа привились 85,9 млн человек, в 2019-м — 73,9 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, прививочная кампания против гриппа завершилась позавчера. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, вакцинироваться от гриппа уже поздно. По данным ведомства, на 12 декабря в России от гриппа привито 51,3% от численности населения.

В конце прошлой недели президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в республике наблюдается распространение вирусных инфекций. Так, по коронавирусу рост заболеваемости за неделю составил 14%, по ОРВИ и гриппу — 25%.



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Максим Кокунин