ТАСС: послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию России может состояться уже в 2023 году, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



Во вторник СМИ сообщили о том, что послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков это опроверг.

Фото: duma.gov.ru

В 2021 году послание российского лидера Федеральному собранию состоялось 21 апреля. «Реальное время» вело текстовую трансляцию выступления и тезисно рассказывало, о чем оно было.

В послании президент ставил задачу увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет, сделать большинство госуслуг дистанционными, анонсировал уход от угля и ГЭС и призвал регионы ежегодно вводить 120 млн квадратных метров нового жилья.

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Маргарита Головатенко