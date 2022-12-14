Профессор КФУ объяснил появление диких животных в Казани

Профессор КФУ Ильгизар Рахимов объяснил частое появление диких животных в Казани. За последнее время жители города встретили оленей, кабанов, лосей, лису и зайца. По мнению ученого, они приходят в город из-за микроклимата.

— Здесь теплее, хищников меньше, охота запрещена. Заходы диких животных были всегда. Но сейчас они наблюдаются все чаще. Зайцев можно встретить не только на Тэцевской. Мы их видели в самом центре Казани, во дворе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ на ул. Карла Маркса, когда заселялись в новое здание, — цитирует Рахимова пресс-служба вуза.

По словам профессора, животные в поисках корма ищут более доступные места, где меньше врагов, поэтому они охотно посещают эти территории.

Фото: pxhere.com

Также он отметил, что за последнее время подобная тенденция наблюдается не только в Казани, но и во многих городах европейской части России. На зимовку в местных водоемах остаются тысячи уток-крякв. Только в столице Татарстана зимуют до тысячи особей.



— В городах становится теплее, водоемы не замерзают. Это общая тенденция по всей европейской части России. Раньше кряквы не зимовали так массово в городах, — добавил Рахимов.

Напомним, в сентябре Госкомитет Татарстана предупреждал татарстанцев о частом появлении лис в населенных пунктах. Там добавили, что при встрече с лисами лучше не привлекать их внимание, не провоцировать их и медленно уходить от них подальше.

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Айрат Назипов