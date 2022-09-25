Госкомитет Татарстана предупреждает о появлении лис в населенных пунктах
Госкомитет Татарстана предупреждает жителей республики о том, что в последнее время участились случаи встречи с лисами в населенных пунктах. Организация объяснила, с чем это связано и как себя вести в такой ситуации.
Стоит отметить, что хищники заходят в города и поселки из-за наличия легкодоступной еды. Однако второй, более неочевидной причиной является заболевание бешенством.
При бешенстве у животного пропадает страх людей. Чтобы понять, что рыжий хищник заражен, стоит обратить внимание на следующие факторы:
- неадекватное поведение;
- отсутствие страха перед человеком;
- мутный взгляд;
- вывалившийся язык;
- шаткость походки;
- обильное слюнотечение.
Здоровая лисица никогда не нападет на человека, она старается избегать его. Спровоцировать хищников могут только сами люди. Поэтому при встрече с ними необходимо:
- не привлекать ее внимание;
- не двигаться в сторону животного;
- дождаться, когда она убежит;
- медленно уйти;
- немедленно сообщить о нахождении данного животного в ветеринарную службу.
В случае укуса необходимо обработать рану и обратиться к врачу.
Напомним, что в Татарстане увеличились случаи наездов на диких животных. За лето этого года насчитывается три таких аварии.
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