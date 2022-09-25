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Госкомитет Татарстана предупреждает о появлении лис в населенных пунктах

03:32, 25.09.2022
Госкомитет Татарстана предупреждает о появлении лис в населенных пунктах
Фото: pxhere.com

Госкомитет Татарстана предупреждает жителей республики о том, что в последнее время участились случаи встречи с лисами в населенных пунктах. Организация объяснила, с чем это связано и как себя вести в такой ситуации.

Стоит отметить, что хищники заходят в города и поселки из-за наличия легкодоступной еды. Однако второй, более неочевидной причиной является заболевание бешенством.

При бешенстве у животного пропадает страх людей. Чтобы понять, что рыжий хищник заражен, стоит обратить внимание на следующие факторы:

  • неадекватное поведение;
  • отсутствие страха перед человеком;
  • мутный взгляд;
  • вывалившийся язык;
  • шаткость походки;
  • обильное слюнотечение.
Фото: pxhere.com

Здоровая лисица никогда не нападет на человека, она старается избегать его. Спровоцировать хищников могут только сами люди. Поэтому при встрече с ними необходимо:

  • не привлекать ее внимание;
  • не двигаться в сторону животного;
  • дождаться, когда она убежит;
  • медленно уйти;
  • немедленно сообщить о нахождении данного животного в ветеринарную службу.

В случае укуса необходимо обработать рану и обратиться к врачу.

Напомним, что в Татарстане увеличились случаи наездов на диких животных. За лето этого года насчитывается три таких аварии.

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Елизавета Пуншева
ОбществоПроисшествия Татарстан

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