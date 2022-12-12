«РБ Спорт»: Каррера и Кержаков — претенденты на пост наставника «Рубина»

Фото: spartak.com (на снимке — Массимо Каррера)

Руководство «Рубина» рассматривает сразу трех кандидатов на пост главного тренера казанской команды. Об этом пишет «РБ Спорт».

По данным издания, до недавнего времени основным кандидатом на пост главного тренера «Рубина» был Вадим Гаранин. Прежнее руководство клуба рассчитывало на специалиста и даже провело с ним несколько встреч. Но после изменений в клубе рассматривают и других кандидатов.

В их числе бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера и экс-наставник ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков. Первый привел «красно-белых» к чемпионству и покинул Россию в 2018 году, второй освободился от прежней должности в июне этого года. Под его руководством нижегородцы заняли 11-е место в турнирной таблице.

Фото: vk.com/fctomtomsk (на снимке — Александр Кержаков)

Напомним, месяц назад казанский «Рубин» покинул главный тренер команды Леонид Слуцкий. Он был наставником команды с декабря 2019 года. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Юрий Уткульбаев.

Также своей должности в ближайшем будущем может лишиться гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов. Его с высокой долей вероятности сменит глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин.

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Айрат Назипов