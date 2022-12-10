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МИД России и Турции подтвердили пакетный характер зерновой сделки

18:35, 10.12.2022
МИД России и Турции подтвердили пакетный характер зерновой сделки
Фото: flickr.com

В ходе стамбульских консультаций замглавы МИД России Сергея Вершинина с турецким коллегой Седатом Оналом был подтвержден пакетный характер зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении министерства.

— Собеседники рассмотрели ход реализации стамбульских соглашений от 22 июля. Был подтвержден пакетный характер договоренностей — черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия и меморандума Россия — ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что полное выполнение данных соглашений позволит помочь нуждающимся странам в Африке, Азии и Латинской Америке, а также обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

Фото: pxhere.com

17 ноября стало известно о продлении зерновой сделки на 120 дней. Срок сделки истекал 19 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил ее продление. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за «волю и вклад» в продление продуктовой сделки.

Россия в прошлом месяце возобновила участие в зерновой сделке. 1 ноября президент РФ Владимир Путин в разговоре с Эрдоганом заявил, что страна вернется в зерновую сделку только после гарантий безопасности со стороны Киева.

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Максим Кокунин
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