МИД Австралии объявил о введении санкций против семерых россиян
Австралия ввела санкции против семи лиц из России, а также ряда лиц и организаций из Ирана в связи с нарушениями прав человека, а также из-за якобы поставок Москве иранских беспилотников. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление МИДа страны.
Согласно публикации, санкции, связанные с нарушением прав человека, будут введены против «семерых российских граждан, причастных к покушению на бывшего лидера оппозиции Алексея Навального*".
Под ограничениями также оказались: иранская полиция нравов, ополчение Басидж из Корпуса стражей исламской революции и шесть иранских граждан.
В мае власти Австралии внесли в санкционный список 75 депутатов Государственной думы России, ряд министров ДНР и ЛНР.
В документе указаны более 20 министров Донецкой народной республики и 15 министров Луганской народной республики.Среди них: вице-спикер Госдумы Александр Жуков, депутаты Ирина Яровая, Елена Ямпольская, Владислав Третьяк, Дмитрий Певцов, Анна Кузнецова и другие.
В апреле Россия ввела персональные санкции против 228 представителей высшего руководства и парламентариев Австралии. Ограничительные меры ввели также против 130 представителей высшего руководства и парламентариев Новой Зеландии, в том числе премьер-министра.
Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга*
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