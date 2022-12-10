МИД Австралии объявил о введении санкций против семерых россиян

Австралия ввела санкции против семи лиц из России, а также ряда лиц и организаций из Ирана в связи с нарушениями прав человека, а также из-за якобы поставок Москве иранских беспилотников. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление МИДа страны.

Согласно публикации, санкции, связанные с нарушением прав человека, будут введены против «семерых российских граждан, причастных к покушению на бывшего лидера оппозиции Алексея Навального*".

Под ограничениями также оказались: иранская полиция нравов, ополчение Басидж из Корпуса стражей исламской революции и шесть иранских граждан.

Фото: pxhere.com

В мае власти Австралии внесли в санкционный список 75 депутатов Государственной думы России, ряд министров ДНР и ЛНР.



В документе указаны более 20 министров Донецкой народной республики и 15 министров Луганской народной республики.Среди них: вице-спикер Госдумы Александр Жуков, депутаты Ирина Яровая, Елена Ямпольская, Владислав Третьяк, Дмитрий Певцов, Анна Кузнецова и другие.

В апреле Россия ввела персональные санкции против 228 представителей высшего руководства и парламентариев Австралии. Ограничительные меры ввели также против 130 представителей высшего руководства и парламентариев Новой Зеландии, в том числе премьер-министра.

Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга*

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Максим Кокунин