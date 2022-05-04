Австралия внесла в санкционный список 75 депутатов Госдумы

Власти Австралии ввели в санкционный список 75 депутатов Государственной думы России, ряд министров ДНР и ЛНР, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные министерства иностранных дел и торговли Австралии.



В документе указаны более 20 министров Донецкой народной республики и 15 министров Луганской народной республики.

В списке значатся вице-спикер Госдумы Александр Жуков, депутаты Ирина Яровая, Елена Ямпольская, Владислав Третьяк, Дмитрий Певцов, Анна Кузнецова и другие.

В апреле Россия ввела персональные санкции против 228 представителей высшего руководства и парламентариев Австралии. Ограничительные меры ввели также против 130 представителей высшего руководства и парламентариев Новой Зеландии, в том числе премьер-министра.

Маргарита Головатенко