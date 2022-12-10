Врач частной клиники из Набережных Челнов погиб в ДТП в Воронежской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня в Павловском районе Воронежской области на федеральной трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии погибли два человека, среди которых оказался врач-педиатор, совладелец клиники частной скорой помощи в Набережных Челнах Николай Зотов. Он давал комментарии для ряда СМИ Татарстана, в том числе и для «Реального времени».

Об аварии сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 врезавшись в ВАЗ-2115 отлетел на «встречку», где столкнулся с ВАЗ-2121, а его отбросило на «Газель».

После появления информации об аварии некоторые республиканские СМИ сообщили, что среди погибших оказался ранее мобилизованный педиатор Николай Зотов. По их данным, он приезжал в Воронежскую область для того, чтобы забрать гуманитарный груз.

После этого на странице его клиники во «ВКонтакте» появилась публикация с подтверждением этой информации:

— С прискорбием сообщаем, что сегодня утром трагически погиб главный врач и учредитель нашей сети клиник и частной скорой помощи Зотов Николай Александрович. Соболезнуем родным и близким, — говорится в посте.

Фото: Николай Зотов. Из публикации клиники во «ВКонтаке»

Напомним, в конце ноября в Татарстане возбудили уголовное дело (по ч. 3 ст. 264 УК РФ) по факту ДТП в Лаишевском районе, в котором погибла медсестра Нурлатской ЦРБ.

По версии следствия, водитель кареты скорой помощи, доставлявший 6-месячного ребенка в больницу Нурлата, не выбрав безопасную скорость, выехал на встречку. Там он врезался в автомобиль Toyota, водитель которого перед началом разворота не пропустил машину медработников, следовавшую с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

— Водитель и врач скорой помощи, а также мама и ребенок не пострадали. Женщину из другого автомобиля доставили в травмцентр РКБ, — рассказали «Реальному времени» в Минздраве республики.



По факту ДТП организована процессуальная проверка, которую контролирует районная прокуратура. На место происшествия выезжала представитель прокуратуры Лаишевского района Миляуша Васильева.

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Максим Кокунин