В Челнах частная клиника разыгрывает тест на коронавирус в качестве приза

Фото: «Официальный Татарстан»

Какое время, такие и призы

В Набережных Челнах частный медцентр запустил акцию с розыгрышем теста на коронавирус. Участников розыгрыша в «Инстаграме» насчитывается уже под сотню. Среди десятков комментариев по-настоящему содержательных почти нет — пользователи ожесточенно выполняют условия конкурса.

В механике самого конкурса ничего нового нет, он довольно обычный и служит для набора просмотров: надо быть подписанным на аккаунт медцентра, лайкнуть пять последних постов в нем и отметить в комментариях троих своих инстадрузей.

«Все больше людей становятся подвержены вирусу Covid19, а число зараженных людей с каждым днем только увеличивается. Поэтому на этот раз подарком будет — тест на Covid-19», — гласит сообщение клиники в соцсетях (орфография и пунктуация источника сохранены, — прим. ред.).



Ранее клиника предлагала провести выездное тестирование по акции (оформление справки при покупке теста предлагалось бесплатное). Средняя стоимость теста на коронавирус в крупных медицинских сетях — 1600 рублей (плюс плата за забор материала). Провериться в этой клинике, по последним данным, стоит 3 000 рублей.

«Это ваше право, — пояснил нам разницу в цене администратор. — Вы можете выбрать: сидеть в очереди в клинике или пройти тестирование безопасно, в нашем автомобиле».

«Лотерея у вас какая-то грустная»

Судя по соцсетям, заинтересовавшиеся акцией есть. В комментариях к посту есть даже «серийные» посетители, которые оставляют по несколько комментариев подряд. Нашлись и критики: «Лотерея у вас какая-то грустная».

Главврач клиники Николай Зотов пояснил, что розыгрыш проводится ввиду высокой потребности населения в тестировании. Зотов утверждает, что специалисты клиники каждый день проводят более десяти тестов на коронавирус. По его словам, именно высокий спрос на услугу, а вовсе не «коронавирусный» хайп породил идею дать «счастливчику» шанс провериться бесплатно.

«Конечно, мы сталкиваемся с критикой. Понятно, что медицина, болезни — это всегда невесело. Это не розыгрыш пиццы или билетов в аквапарк. На самом деле, розыгрыш не «грустный», когда приходит отрицательный результат. Это актуально, люди переживают за себя и своих родственников, так как можно быть бессимптомным носителем. Это как сдать скрининг на любые другие инфекции», — прокомментировал Зотов действия администрации клиники «Реальному времени».

Ольга Плешкова