В ДТП со скорой на трассе в Татарстане погибла медсестра

Фото: прокуратура Татарстана

В ДТП с каретой скорой помощи на трассе Р-293 в Лаишевском районе Татарстана погибла медицинская сестра Нурлатской ЦРБ, сообщили «Реальному времени» в Минздраве республики.

— Водитель и врач скорой помощи, а также мама и ребенок не пострадали. Женщину из другого автомобиля доставили в травмцентр РКБ, — ответили нашему изданию на запрос.

В Минздраве выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Фото: прокуратура Татарстана

С каретой скорой помощи столкнулся автомобиль Toyota. По факту ДТП организована процессуальная проверка, которую контролирует районная прокуратура. На место происшествия выехала представитель прокуратуры Лаишевского района Миляуша Васильева.

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Маргарита Головатенко