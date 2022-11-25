В Лаишевском районе Татарстана произошло ДТП с каретой скорой помощи — погибла женщина

Фото: прокуратура Татарстана

В Лаишевском районе Татарстана на трассе Р-293 автомобиль Toyota столкнулся с каретой скорой помощи, в результате чего погибла женщина, находившаяся в скорой, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По факту ДТП организована процессуальная проверка, которую контролирует районная прокуратура. На место происшествия выехала представитель прокуратуры Лаишевского района Миляуша Васильева.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: прокуратура Татарстана

Вечером 24 ноября на 38-м километре автодороги Казань — Оренбург в Лаишевском районе Татарстана случилось ДТП, в котором погибли два человека. Автомобиль Toyota Prado под управлением 31-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с KIA Sportage, за рулем которой находился 80-летний пенсионер. В результате происшествия погибли пассажиры автомобиля KIA Sportage: женщина 1947 года рождения и мужчина 1989 года рождения.

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Маргарита Головатенко