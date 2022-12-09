В РПЦ предложили запретить рекламу энергетиков и их продажу несовершеннолетним

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила запретить несовершеннолетним продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним, а еще рекламу таких продуктов, сообщает ТАСС. Инициативу предлагают рассмотреть Минпромторгу совместно с Минздравом.



зафиксировано, что подростки смешивают энергетики с алкоголем для достижения «пролонгированного состояния», что становится первым шагом к употреблению других психоактивных веществ, указал председатель комиссии.

Минюсту поручено усилить меры административной административной и уголовной ответственности за распространение пропаганды употребления алкоголя, наркотиков, психотропных и психоактивных веществ. Предложено установить порядок досудебного закрытия ресурсов, содержащих такую информацию.

Фото: pxhere.com

С инициативой ограничить реализацию детям энергетиков и предметов, содержащих сжиженный газ, выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она предложила ввести административную ответственность за нарушение запрета продавать энергетики подросткам и вовлечение несовершеннолетних в их потребление.

В конце октября депутаты Государственного совета поддержали во втором и третьем чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан в части установления ограничения продажи несовершеннолетним отдельных товаров». 2 ноября его подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В Государственной думе поддержали введенные в Татарстане ограничения по продаже несовершеннолетним энергетиков и зажигалок. Депутаты считают, что принятый в республике закон о запрете таких товаров для детей и подростков должен стать примером для России.

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Маргарита Головатенко