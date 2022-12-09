Сборная Хорватии обыграла сборную Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ в Катаре

Сборная Хорватии обыграла пятикратных чемпионов мира бразильцев в серии пенальти и вышла в полуфинал турнира в Катаре.



Основное время завершилось вничью — 0:0, в овертайме команды забили по голу. Уже в серии пенальти точнее оказались хорваты — 4:2.

Неймар забил в дополнительное время хорватам и повторил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии. Пеле забил 77 мячей в 92 матчах, Неймар — 77 мячей в 124 матчах.

В полуфинале чемпионата мира Хорватия сразится с победителем встречи Нидерланды — Аргентина.



До этого сборная Португалии разгромно обыграла Швейцарию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч, проходивший на стадионе «Лусайл Айконик» в Катаре, завершился со счетом 6:1. Первым четвертьфиналистом стали Нидерланды, которые в 1/8 обыграли сборную США. Счет составил 3:1.

Только за первые 17 дней чемпионата мира по футболу Катар принял свыше 765 тысяч человек. Согласно отчету организаторов, в нем говорится об 1,33 млн владельцев билетов и 3,09 млн проданных билетов на матчи чемпионата мира. Общая посещаемость по итогам 52 игр турнира составила 2,65 млн человек.

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Маргарита Головатенко