Катар принял более 765 тыс. человек за первые 17 дней ЧМ-2022 по футболу

Фото: realnoevremya.ru/Айгуль Зиятдинова

Только за первые 17 дней чемпионата миру по футболу Катар принял свыше 765 тысяч человек, сообщает ТАСС.



Согласно отчету организаторов, в нем говорится о 1,33 млн владельцев билетов и 3,09 млн проданных билетов на матчи чемпионата мира. Общая посещаемость по итогам 52 игр турнира составила 2,65 млн человек.

Всего за время турнира было принято 765 859 международных посетителей, более половины из которых уже покинули страну. Отметим, что до 2 декабря в Катар невозможно было попасть без карты Науула, которую выдают официальным лицам турнира и владельцам билетов на матчи.



На ЧМ-2022 по футболу сейчас сыграно 56 матчей, а уже 9 декабря пройдут первые четвертьфинальные встречи турнира — нидерландцы сыграют с аргентинцами, а хорваты — с бразильцами. Финальный матч мирового первенства в Катаре состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.

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Илина Хакимова