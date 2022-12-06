Сборная Португалии разгромила Швейцарию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Португалии разгромно обыграла Швейцарию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч, проходивший на стадионе «Лусайл Айконик» в Катаре, завершился со счетом 6:1.

Счет в матче на 17-й минуте открыл португальский нападающий Гонсалу Рамуш, отправив мяч под перекладину. Преимущество номинальных хозяев поля увеличил капитан команды Пепе. Он забил головой после подачи углового на 33-й минуте. После перерыва Гонсалу Рамуш довел счет до разгромного. Он оформил дубль на 51-й минуте. А спустя еще 4 минуты отличился его партнер Рафаэл Геррейру. На 67-й минуте Гонсалу Рамуш оформил хет-трик, перекинув мяч через вратаря. Шестой гол в ворота сборной Швейцарии в концовке встречи забил португалец Рафаэль Леау.

Единственный мяч в составе сборной Швейцарии забил Мануэль Аканджи. Он отличился на 58-й минуте встречи.

Таким образом, подопечные Фернанду Сантуша встретятся со сборной Марокко в 1/4 финала. Матч состоится 10 октября в 18:00 по московскому времени.

Отметим, что в своей истории сборная Португалия пробивается в 1/4 финала на чемпионатах мира только в третий раз. В 1966 году команда завоевала бронзовые медали на турнире в Англии. Спустя 40 лет португальцы заняли 4-ое место на чемпионате мира в Германии.

Фото: fifa.com

Напомним, чемпионат мира по футболу проходит в Катаре. Первым четвертьфиналистом стали Нидерланды, которые в 1/8 обыграли сборную США. Счет составил 3:1.

В четвертьфинал вышла и Аргентина, обыгравшая команду Австралии (2:1). Действующий чемпион мира Франция также сыграет в четвертьфинале — ее сборная в 1/8 сыграла с Польшей (3:1).

Франции в четвертьфинале ЧМ-2022 предстоит матч с Англией, сборная которой в 1/8 обыграла Сенегал. Бразилии предстоит встреча с Хорватией — она вышла победителем из матча с Японией (3:1).

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Айрат Назипов