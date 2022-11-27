Блогер Андрей Алистаров сообщил о задержании Эдварда Сабирова и показал его дом в Дубае за 1 млрд рублей

Фото: скриншот видеообращения

Популярный российский блогер Андрей Алистаров сообщил, что один из сооснователей финансовой пирамиды Finiko, заочно обвиняемый и объявленный в международный розыск, Эдвард Сабиров был задержан интерполом.

По его словам, Эдвард был арестован и официально находится в тюрьме. Блогер также показал дом Сабирова, который находится в одном из престижных районов Дубая. Площадь виллы составляет более 1 тысячи кв.м., в ней находится около 10 спален, а ее этажность составляет — три уровня. На подземной парковке находится тренажерный зал, на цокольном этаже бильярд, комната прислуги, а также кинотеатр на 12 посадочных мест. Как отметил Алистаров, такой дом стоит от 1 млрд рублей.

Информацию о недвижимости, ее адрес и другие факты о состоянии Сабирова блогер получил от родственников «теневого кардинала» пирамиды Даниэля Магсумова.

Фото: скриншот видео с YouTube канала «Железная ставка»

Напомним, Эдвард Сабиров в начале этой недели выложил свое видеообращение, где рассказал о «теневом кардинале» организации. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Финико Бенефициар» (предположительно, канал Сабирова).

По его словам, «теневого кардинала» зовут Даниэль Магсумов. Он перевез Сабирова и его семью в другую страну и оставил «без возможности какого-то информационного существования, в полном вакууме общения», запугивая тюрьмой.

— При этом говоря, что он помогает и доказывает что-то, а в этот момент он просто жил в свое удовольствие и ждал, когда наступит суд и всех нас благополучно посадят, — отмечается в видео.

Кроме того, Сабиров показал фото, досье, паспортные данные и загранпаспорт Магсумова. Кроме того, по его словам, «теневой кардинал» сейчас находится в Казани и тратит средства «по сей день».

— Он и есть тот человек, у которого находятся все средства Finiko. И все эти средства были растрачены на недвижимость в России, яхты, гулянки, машины. На все, что можно, — отметил Сабиров.



17 ноября стало известно, что обращение следователей по делу Finiko за правовой помощью к коллегам из пяти стран способствовало поимке Зыгмунта Зыгмунтовича. Его задержали в Арабских Эмиратах, но вопрос об экстрадиции пока не решен, обнародовала информацию Генпрокуратура РФ.



Напомним, запросы об оказании помощи следователям МВД РФ также направлены в Эстонию, Турцию, Германию и на остров Сент-Люсия на Карибах. Силовиков интересуют местонахождение беглых «финикийцев», а также активы лидеров финансовой пирамиды и сервера платформы «автоматической генерации прибыли».

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Максим Кокунин