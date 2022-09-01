В федеральный розыск по делу Finiko объявлены 8 человек

Как стало известно «Реальному времени», следователи МВД РФ объявили в федеральный розыск минимум четырех татарстанцев, подозреваемых в причастности к аферам криптопирамиды Finiko в составе преступного сообщества.



Наши источники сообщают, в этом списке — «советник» проекта Игорь Гаврась, «партнер-директор сети» Евгений Лоскутов, а еще один из зазывал-активистов Альберт Мингазов и Екатерина Овдина, успевшая в 2020-м объявить о личном банкротстве.

Евгений Лоскутов. Скриншот видео

Всего в федеральном розыске в данный момент находятся восемь подозреваемых по делу ОПС. Девятой была Анна Серикова, она же Тиффани — водворенная полицией в СИЗО, благодаря помощи видеоблогера Андрея Алистарова. Кстати, Серикову в МВД считают руководителем «Ростовского» подразделения ОПС.



Напомним, лидером ОПС силовики считают арестованного больше года назад казанца Кирилла Доронина, ущерб по делу в последних документах МВД оценивается в сумму свыше 1 млрд рублей. Трое соратников Доронина — Зыгмунт Зыгмунтовичъ, Эдвард и Марат Сабировы объявлены в международный розыск.

Какой следователи видят структуру преступного «финикийского» сообщества, почему просят помощи у коллег-иностранцев, и кто еще объявлен в федеральный розыск — в материале «Реального времени».