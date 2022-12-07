Суд ввел наблюдение в «дочке» турецкой Gemont по заявлению о самобанкротстве

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Гемонт» («дочка» турецкой Gemont), сказано в материалах картотеки арбитражных дел.



«Гемонт» обратился в суд с заявлением о самобанкротстве после потери подряда на строительство установки этилена для ПАО «Нижнекамскнефтехим» в июле 2022 года.

Тогда «Гемонт» заявил сумму требований кредиторов к себе в размере 18,6 млрд рублей.

29 сентября 2022 года Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану подало иск в Арбитражный суд РТ о признании татарстанской дочки турецкой компании Gemont, ООО «Гемонт», банкротом.



Фото: tatarstan.ru

Напомним, в конце мая у ООО «Гемонт» в Нижнекамске сменился гендиректор. Вместо Акташа Мухиттина завод возглавил Хайдар Керим Четин.

А в начале июня СИБУР решил расторгнуть контракт с «Гемонтом» по строительству установки этилена ЭП-600 на ПАО «Нижнекамскнефтехим» из-за того, что подрядчик не сможет вести работы по графику. Данное решение принято с целью сохранения плановых сроков строительства, а расторжение контракта будет завершено в течение месяца.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» планирует привести в механическую готовность строящуюся установку этилена ЭП-600 — основу нового олефинового (этиленового) комплекса предприятия во втором полугодии 2024 года.

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Маргарита Головатенко