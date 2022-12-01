«Нижнекамскнефтехим» намерен приступить к пусконаладке строящейся ЭП-600 во II полугодии 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Наталья Хмура

ПАО «Нижнекамскнефтехим» планирует привести в механическую готовность строящуюся установку этилена ЭП-600 — основу нового олефинового (этиленового) комплекса предприятия, сообщает «Интерфакс».



На предприятии планируют нарастить темпы строительных работ, динамика которых снизилась в связи с банкротством генерального подрядчика в июле этого года. Механическая готовность, или завершение строительно-монтажных и начало пусконаладочных работ, планируется во второй половине 2024 года.

ЭП-600 НКНХ заключил контракт на строительство с турецкой Gemont в феврале 2020 года. Строительно-монтажные работы планировали завершить в декабре этого года, а в июне 2023-го — получить первую продукцию.

В июне 2022-го стало известно, что новый собственник НКНХ — «СИБУР» — решил расторгнуть контракт с российской «дочкой» Gemont из-за утраты подрядчиком возможности вести работы по строительству ЭП-600 и привлек для строительства установки более 20 российских субподрядчиков.

В октябре президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил в ходе ежегодного послания депутатам, что запуск ЭП-600 перенесен на 2024 год.

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Маргарита Головатенко