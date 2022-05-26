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У турецкой компании по строительству промышленных объектов в Нижнекамске «Гемонт» сменился гендиректор

11:20, 26.05.2022 1
У турецкой компании по строительству промышленных объектов в Нижнекамске «Гемонт» сменился гендиректор
Фото: realnoevremya.ru (архив)

У турецкой компании по строительству промышленных объектов ООО «Гемонт» в Нижнекамске сменился гендиректор. Данные появились в системе «СПАРК-Интерфакс».

Вместо Акташа Мухиттина завод возглавил Хайдар Керим Четин.

Акташ Мухиттин. Фото: realnoevremya.ru

«Гемонт» основан в 1991 году. Среди проектов, реализованных компанией — проект гидроочистных сооружений «Танеко», проект модернизации КГПТО «ТАИФ-НК» и другие. Сейчас компания строит новый завод ЭП-600 для «Нижнекамскнефтехима».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураБизнес Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:44
    Что это изменит? Не будут больше косячить?
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