И. о. главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко: «Стараемся улучшать нашу игру»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал о подготовке к предстоящему матчу с ХК «Барыс». Для казанского клуба это будет второй матч после ухода Олега Знарка.

— Нам сейчас надо настраиваться на соперника и зацепиться за ту игру, которую мы показываем, прежде всего в зоне обороны. Стараемся улучшать нашу игру, чтобы не давать сопернику шансов, — цитирует Юрия Бабенко пресс-служба «Ак Барса».

По его словам, несмотря на победу в предыдущем матче, «не все складывалось гладко». Тренерский штаб уже обсудил с хоккеистами ситуацию, чтобы улучшить работу.



Фото: ak-bars.ru

Напомним, 2 декабря Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию. Об этом стало известно после того, как казанский клуб обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Первый матч после ухода Олега Знарка стал для «Ак Барса» победным. Команда обыграла московское «Динамо». Счет составил 3:2.



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Татьяна Демина