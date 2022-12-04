«Ак Барс» победил «Динамо» в первом матче КХЛ после ухода Знарка
«Ак Барс» победил «Динамо» в Казани в первом матче регулярного чемпионата КХЛ после ухода с должности главного тренера команды Олега Знарка. Игра завершилась со счетом 3-2.
Автором решающего гола в овертайме стал Станислав Галиев. Поимо него, в игре выделились Дмитрий Воронков и Вячеслав Войнов.
Так, казанцы занимают 7-ю позицию турнирной таблицы Восточной конференции. На их счету 40 очков.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Барысом». Игра состоится 6 декабря.
В тренерский состав хоккейного клуба «Ак Барс» после ухода Знарка вернулся Зинэтула Билялетдинов. В 2004—2011 и 2011—2019 годах Зинэтула Билялетдинов занимал должность главного тренера.
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