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В казанском сквере Филармонии установили новогоднюю елку

10:00, 06.12.2022
В казанском сквере Филармонии установили новогоднюю елку
Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Казани в сквере Филармонии по улице Павлюхина установили новогоднюю елку, сообщает корреспондент «Реального времени». К ее украшению пока не приступили.

Напомним, елку в сквере Филармонии устанавливают каждый год. Находится она за памятником татарскому певцу Рашиту Вагапову — его открыли в конце августа этого года.

На деревьях в сквере Филармонии также появились праздничные светодиодные украшения в виде птиц.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Главная елка Казани установлена у «Чаши». К ее монтажу приступили еще осенью, в конце октября. На данный момент работы почти завершены.

На новогоднее оформление территории у центра семьи «Казан» в этом году были готовы потратить 14,8 миллиона рублей. В итоге стоимость контракта опустилась до 13,037 миллиона рублей.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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