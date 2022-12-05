В Казани встретили поезд Деда Мороза — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В понедельник, 5 декабря, в Казань прибыл поезд Деда Мороза — на перроне его ждали более 600 ребят и их родители, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Дедушка Мороз — символ Нового года — выехал из Великого Устюга еще в октябре, проехал более 70 городов и сегодня наконец добрался до татарстанской столицы. В компании с ним к ребятам вышла его сказочная свита — любимая внучка Снегурочка, а еще снеговики и символы наступающего 2023 года — крольчата.

В поезде Деда Мороза — 19 вагонов, и каждый из них посвящен отдельной локации. В одном вагоне — игры и квесты, в другом — угощают сладостями, в третьем — приемная, где за рассказанные стихотворения дети могли получить подарок.

В Казани Дед Мороз был только до девяти вечера, ведь уже завтра его ждут в Набережных Челнах. За время путешествия новогодний состав проедет свыше 33 тысяч километров и посетит более 100 российских городов.

Поезд сегодня прибыл на железнодорожный вокзал «Казань-1». Развлекательную программу мог посетить любой желающий — для этого необходимо заранее приобретать билеты на сайте проекта.



В прошлом году поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибыл в Казань 15 декабря. Каждый желающий мог приехать на вокзал для встречи главного зимнего волшебника страны. На перроне также была организована праздничная программа.

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Маргарита Головатенко