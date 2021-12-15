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Поезд Деда Мороза прибыл в Казань

12:10, 15.12.2021 1
Поезд Деда Мороза прибыл в Казань
Фото: Максим Платонов

Сегодня в столицу Татарстана прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Он прибыл на вокзал Казань-1 в 09.25.

Фото: Максим Платонов

Каждый желающий мог приехать на вокзал для встречи главного зимнего волшебника страны. На территории была организована праздничная программа.

Фото: Максим Платонов

Те, кто приобрел билеты, смогли окунуться в сказку и пройти в поезд волшебника, который представляет из себя выездную резиденцию. Там есть как вагоны для игр и квестов, так и вагон-приемная, вагон-ресторан, где подают блюда по рецептам Деда Мороза, вагон-лавка с сувенирами.

Фото: Максим Платонов

Поезд пробудет в Казани до 19.00.

Фото: Максим Платонов

Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга 5 декабря. Всего он должен посетить 36 российских городов.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:58
    перегаром от деда и снегурки разит.(
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