Исследование: в Казани запреты на трудоустройство женщин встречаются реже

Запреты на трудоустройство женщин в Казани встречаются реже. Об этом сообщает сервис SuperJob.

На сегодняшний день в 25% компаний работодатели имеют предпочтения по поводу социального статуса женщин. Это на 3% меньше, чем в прошлом году, и на 13% меньше, чем в 2019 году.

Число организаций, имеющих предпочтение по поводу семейного положения, по сравнению с 2019 годом сократилось вдвое: на сегодняшний день 13% работодателей отдают предпочтение соискателям, состоящим в браке и имеющим детей.

9% компаний опасаются брать на работу девушек, состоящих в браке, но не имеющих детей, а 6% компаний избегает холостых мужчин без детей.

Фото: pxhere.com

В том, что в их компании есть негласные запреты в отношении некоторых категорий женщин-кандидатов, признались 17% менеджеров по персоналу. В 2010 году таких соискателей избегали чаще — в 34% организаций.



75% компаний рассказали, что семейное положение женщины не влияет на решение о ее приеме на работу. В 82% случаев работодатели отозвались таким образом в отношении мужчин.

Казань заняла предпоследнее, 19-е место, среди крупнейших городов России с самой низкой конкуренцией за рабочие места: здесь на одну вакансию приходится 5,1 активного резюме. В среднем по России на одну вакансию приходится 4,9 резюме, говорится в исследовании сервиса hh.ru.



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Диана Фатыхова