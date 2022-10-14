Казань оказалась в рейтинге городов, где проще всего найти работу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казань заняла предпоследнее, 19-е место, среди крупнейших городов России с самой низкой конкуренцией за рабочие места: здесь на одну вакансию приходится 5,1 активных резюме. В среднем по России на одну вакансию приходится 4,9 резюме, говорится в исследовании сервиса hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).



Проще всего найти работу оказалось в Красноярске — на одну вакансию здесь приходится всего 3,6 активных резюме, что характерно для рынка соискателя. Второе место занял Хабаровск (3,7), третье — Иркутск (3,8). В свою очередь, наиболее сложно найти работу в Краснодаре (6,2), Санкт-Петербурге (6,4) и Москве (7,1).



Фото: hh.ru

С началом частичной мобилизации в России рынок труда переживает трансформацию — в перспективе он может стать более женским и возрастным, говорят эксперты. Компании тем временем уже развернули борьбу за сотрудников. В ближайшее время произойдет отток вакансий, и в целом есть смещение стратегии от найма к удержанию.



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Илина Хакимова