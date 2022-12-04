Зинэтула Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Ак Барса»

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

В тренерский состав хоккейного клуба «Ак Барс» вернулся Зинэтула Билялетдинов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Зинэтула Билялетдинов вернулся в «Ак Барс» летом 2022 года. Его назначили советником исполнительного директора по хоккейной вертикали.

В 2004—2011 и 2011—2019 годах Зинэтула Билялетдинов занимал должность главного тренера. Под его руководством команда выиграла три Кубка Гагарина, стала четырехкратным чемпионом России, двукратным серебряным призером чемпионатов России, обладателем Кубка Европейских чемпионов и Континентального Кубка.

Напомним, 2 декабря Олег Знарок по собственному желанию покинул пост главного тренера «Ак Барса» . О решении объявили после того, как казанский клуб обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.



Сегодня «Ак Барс» сыграет свой первый матч после ухода Олега Знарка с поста главного тренера. На данный момент его обязанности исполняет Юрий Бабенко.

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Елизавета Пуншева