Завтра «Ак Барс» встретится с московским «Динамо»

Завтра, 4 декабря, казанский «Ак Барс» примет у себя в гостях московское «Динамо». Матч пройдет в «Татнефть Арене», начало игры — в 17:00.

Сейчас «Динамо» занимает пятую строчку в рейтинге Западной конфедерации, имея по итогам 37 игр 45 очков при разнице шайб 97:82. В то же время «Ак Барс» имеет в своем активе 38 игр и 38 очков при разнице шайб 91:95.

Фото: ak-bars.ru

При этом в чемпионате КХЛ команды провели между собой 38 игр, а количество побед разделилось поровну: по 19 у каждой команды. Однако «Ак Барс» один раз победил в овертайме, «Динамо» три — в овертайме и два раза — по буллитам.

Остается неизвестным, как на результативности казанской команды скажется новость об отставке главного тренера Олега Знарка. Напомним, об этом стало известно накануне вечером, в день, когда «Ак Барс» обыграл ярославский «Локомотив».

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Артем Гафаров