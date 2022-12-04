Новак: позиция Москвы насчет потолка цен на российскую нефть остается прежней

Позиция Москвы насчет потолка цен на российскую нефть остается неизменной. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

По словам политика, государство будет продавать нефть только тем странам, которые согласны работать на рыночных условиях. На такое решение не повлияет даже риск сокращения добычи.

Напомним, страны G7 согласовали введение потолка цен на нефть из России на уровне $60 США за баррель. Еврокомиссия (ЕК) внесла изменения в текст соглашения: заключившие его стороны будут обязаны пересматривать с января каждые 2 месяца ценовой порог на нефть, чтобы держать предельную цену на уровне как минимум на 5% ниже той, по которой РФ ее экспортирует. ЕК также призвала ускорить подготовку нового пакета антироссийских санкций.



Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в России прорабатывают указ, который запретит российским компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели ценовой потолок. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые примут решение ввести ценовой потолок. Вместо этих направлений Россия или переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров, или сократит добычу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева