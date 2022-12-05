В Татарстане в ноябре подешевел сахар-песок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За ноябрь в Татарстане снизился средний ценник на сахар-песок, выяснило «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики. Также незначительно подешевела соль.

Если в начале ноября килограмм сахара в республике можно было приобрести в среднем за 63,88 рубля, то в конце месяца ценник уменьшился на 1,7%. Стоимость опустилась до 62,8 руб./кг.

Фото: pixabay.com

Напомним, за последнюю неделю ноября сахар-песок в Татарстане подешевел на 0,9%. В республике также снизились цены на яблоки, маргарин, полукопченую и вареную колбасу.

Напомним, сахар, как и некоторые другие продукты питания, татарстанцы активно скупали и в сетевых магазинах весной этого года. «Только успевают выгружать на полки, как уже все скупают», — рассказал в середине марта президент республики Рустам Минниханов.



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Татьяна Демина